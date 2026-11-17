Телеканал «Balapan», входящий в состав Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан», представил новые анимационные сериалы и телевизионные программы, направленные на развитие познавательных навыков, творческого мышления и интереса детей к национальной культуре.

15 ноября, в День национальной валюты, состоялась премьера анимационного сериала «Теңгетай», посвященного финансовой грамотности. В игровой форме проект знакомит детей с основами разумного использования денег, планирования расходов и накопления сбережений.

Среди новых проектов также представлены анимационный сериал «Әл-Фараби. Ключ времени» и программа «Жас ғалым», направленные на развитие интереса к науке и исследовательской деятельности. Программа «Кел, балалар, оқылық!» знакомит юных зрителей с возможностями искусственного интеллекта и современными цифровыми технологиями.

Особое внимание уделено популяризации национальных ценностей и культуры чтения. Анимационный сериал «Құмай тазы. Новые друзья» рассказывает об особенностях казахской породы собак тазы, а проект «Кітаптар патшалығы» направлен на формирование интереса к книгам в рамках инициативы Главы государства «Читающая нация».

Кроме того, в осеннем сезоне запланирован выход анимационного сериала «Тұлпарлар. Құтқару жасағы», посвященного правилам безопасности и поведения в чрезвычайных ситуациях. Программа «Ойсалмақ» поможет детям развивать критическое мышление, анализировать различные ситуации и принимать самостоятельные решения.

В числе новых развлекательных проектов – музыкально-танцевальное шоу «Биле BATTLE», в котором юные участники продемонстрируют свои творческие способности и представят танцевальные постановки.

Всего в 2026 году телеканал «Balapan» подготовил семь анимационных сериалов, десять телевизионных программ и один телесериал.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК