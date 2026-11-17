В Астане состоялся экспертный круглый стол «Esti Bol Qory 2026: от данных к решениям», посвященный вопросам профилактики наркотизма и противодействия распространению наркотиков.

В круглом столе приняли участие более 80 представителей государственных и правоохранительных органов, экспертного сообщества, неправительственных и молодежных организаций.

В ходе встречи были подведены итоги реализации проекта «Esirtkisiz Qazaqstan» за 2025–2026 годы. Участники рассмотрели результаты профилактической работы в регионах, данные мониторинга и показатели эффективности реализованных мероприятий.

Кроме того, был представлен комплексный аналитический обзор, охватывающий актуальные тенденции, факторы риска и эффективность действующих механизмов профилактики наркотизма среди молодежи.

Особое внимание уделили совершенствованию межведомственного взаимодействия, внедрению эффективных профилактических практик и разработке рекомендаций для государственных и местных исполнительных органов.

По итогам круглого стола участники обсудили предложения по дальнейшему развитию профилактической работы и повышению эффективности мер противодействия распространению наркотиков.

Мероприятие организовано Общественным фондом «Esti Bol Qory» при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК