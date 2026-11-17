В Центральном государственном архиве города Алматы состоялся республиканский круглый стол, посвященный 95-летию со дня рождения выдающегося историка, государственного и общественного деятеля, академика Манаша Козыбаева.

Мероприятие прошло в рамках празднования 35-летия Независимости Казахстана. В нем приняли участие представители научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений, историки, архивисты, преподаватели и молодые исследователи.

В ходе круглого стола участники обсудили вклад Манаша Козыбаева в развитие отечественной исторической науки, его научную и общественную деятельность, а также методологические подходы к изучению исторических источников. Особое внимание было уделено исследованию актуальных вопросов истории Казахстана на основе новых архивных документов, развитию научной школы академика и преемственности поколений исследователей.

Манаш Козыбаев является автором более 800 научных и научно-популярных трудов, в том числе 30 монографий, свыше 50 коллективных изданий, учебников и учебных пособий. Его исследования посвящены переосмыслению национальной истории, изучению малоисследованных исторических событий, формированию национального самосознания и развитию казахстанской государственности.

Проведение круглого стола направлено на сохранение и популяризацию научного наследия академика, развитие исторических исследований и укрепление национальной исторической памяти.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК