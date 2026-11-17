Подведены итоги республиканского проекта Creative Aimaq, объединившего творческих предпринимателей из 18 регионов Казахстана. С 13 июня по 1 ноября в рамках проекта состоялись региональные ярмарки, участниками которых стали 1000 креаторов. Мероприятия посетили 85 тысяч человек, а общий объем продаж составил 200 млн тенге.

Свои работы представили дизайнеры, художники, ювелиры, ремесленники, аниматоры и разработчики цифрового контента. Посетители смогли приобрести авторские изделия, познакомиться с отечественными брендами и современными творческими проектами.

Наибольший объем продаж зафиксирован в Мангистауской области – 33,26 млн тенге. Далее следуют Актюбинская область – 23,85 млн тенге, Туркестанская область – 21 млн тенге, область Жетісу – 16 млн тенге и Жамбылская область – 15,2 млн тенге.

Ассортимент представленной продукции охватил широкий спектр направлений: национальную одежду, ювелирные украшения, изделия из дерева, кожи и войлока, живопись, анимацию, а также цифровые разработки с использованием искусственного интеллекта.

Помимо торговых площадок, программа ярмарок включала дизайнерские показы, мастер-классы, музыкальные выступления, презентации и другие культурные мероприятия, отражающие творческую самобытность регионов.

Проект был направлен на коммерциализацию продукции отечественных креаторов, расширение рынков сбыта и поддержку творческого предпринимательства в районах и селах. Участники получили возможность напрямую представить свою продукцию покупателям, оценить потребительский спрос, установить деловые контакты и привлечь новую аудиторию.

Итоги Creative Aimaq продемонстрировали потенциал региональной креативной экономики и востребованность отечественной творческой продукции. Поддержка креаторов, продвижение казахстанских брендов и расширение возможностей для реализации их продукции остаются важными направлениями развития креативных индустрий.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК