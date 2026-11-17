В Национальной библиотеке Республики Казахстан прошел вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения известного журналиста, ученого, доктора филологических наук, профессора Темирбека Кожакеева.

В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции, журналистского сообщества, коллеги, ученики и родственники ученого.

В рамках вечера состоялась презентация переизданных книг Темирбека Кожакеева «Көк сеңгірлер» и «Үркіншілік».

Участники обсудили жизненный и творческий путь ученого, его вклад в развитие казахской журналистики, а также научную и педагогическую деятельность.

Темирбек Кожакеевич Кожакеев исследовал историю казахской сатиры и ее жанровые особенности, внес значительный вклад в развитие науки о сатире. Он является автором ряда фундаментальных научных трудов, среди которых «Қазақ сатирасы», «Абай – сатирик», «Сатира және дәуір», «Сатира негіздері».

Вечер стал площадкой для сохранения и популяризации научного и творческого наследия Темирбека Кожакеева, а также знакомства молодого поколения с его трудами.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК