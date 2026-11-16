В регионах Казахстана обсуждают совершенствование Закона об общественных советах

В Казахстане проходит серия межрегиональных диалоговых площадок, посвященных обсуждению вопросов совершенствования законодательства об общественных советах. Первые зональные встречи состоялись в Петропавловске и Туркестане, объединив представителей общественных советов, государственных органов, депутатского корпуса, экспертного сообщества и неправительственных организаций.

Главная задача обсуждений – собрать предложения регионов, учесть практический опыт общественных советов и определить подходы к совершенствованию законодательного регулирования их деятельности.

В центре внимания – вопросы правового статуса и полномочий общественных советов, повышения эффективности взаимодействия с государственными органами, расширения общественного участия и совершенствования механизмов общественного контроля.

Участники также обсудили практические вопросы реализации форм общественного контроля, включая общественный мониторинг, слушания, экспертизу и заслушивание отчетов государственных органов.

Межрегиональный формат позволяет объединить позиции представителей разных областей и учесть региональную специфику при дальнейшей работе над законодательными изменениями.

По итогам обсуждений поступившие предложения планируется систематизировать и обобщить для подготовки итогового документа с последующим направлением в уполномоченные государственные органы.

Работа продолжится на диалоговых площадках с участием представителей других регионов страны.

Обсуждение проводится в рамках проекта Министерства культуры и информации Республики Казахстан по совершенствованию законодательства о деятельности общественных советов.

Работа начата во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі.

Ранее Министерством культуры и информации было проведено первое заседание Рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере деятельности общественных советов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК