В регионах Казахстана обсуждают совершенствование Закона об общественных советах
В Казахстане проходит серия межрегиональных диалоговых площадок, посвященных обсуждению вопросов совершенствования законодательства об общественных советах. Первые зональные встречи состоялись в Петропавловске и Туркестане, объединив представителей общественных советов, государственных органов, депутатского корпуса, экспертного сообщества и неправительственных организаций.
Главная задача обсуждений – собрать предложения регионов, учесть практический опыт общественных советов и определить подходы к совершенствованию законодательного регулирования их деятельности.
В центре внимания – вопросы правового статуса и полномочий общественных советов, повышения эффективности взаимодействия с государственными органами, расширения общественного участия и совершенствования механизмов общественного контроля.
Участники также обсудили практические вопросы реализации форм общественного контроля, включая общественный мониторинг, слушания, экспертизу и заслушивание отчетов государственных органов.
Межрегиональный формат позволяет объединить позиции представителей разных областей и учесть региональную специфику при дальнейшей работе над законодательными изменениями.
По итогам обсуждений поступившие предложения планируется систематизировать и обобщить для подготовки итогового документа с последующим направлением в уполномоченные государственные органы.
Работа продолжится на диалоговых площадках с участием представителей других регионов страны.
Обсуждение проводится в рамках проекта Министерства культуры и информации Республики Казахстан по совершенствованию законодательства о деятельности общественных советов.
Работа начата во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі.
Ранее Министерством культуры и информации было проведено первое заседание Рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере деятельности общественных советов.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК