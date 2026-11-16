Казахстанские кинопроекты представили на American Film Market в США

В Лос-Анджелесе (США) состоялся международный кинорынок American Film Market, объединивший представителей ведущих кинокомпаний, продюсеров, дистрибьюторов и других участников мировой киноиндустрии.

Казахстан на международной площадке представили специалисты Национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова. Они презентовали фильмы киностудии, а также проекты, созданные при поддержке Государственного центра поддержки национального кино.

В рамках мероприятия руководитель отдела международного продвижения киностудии Ольга Хлащева и ведущий специалист отдела Гулизада Курбанова провели деловые встречи с зарубежными дистрибьюторами и представителями киноиндустрии.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы международного проката казахстанских фильмов, выход на новые рынки, развитие дистрибуции и возможности дальнейшего сотрудничества.

Участие в American Film Market направлено на продвижение отечественного кинематографа, расширение международных профессиональных связей и повышение доступности казахстанских фильмов для зарубежной аудитории.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК