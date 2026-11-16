Два творческих вуза Казахстана вошли в Союз университетов искусств тюркского мира

В Анкаре (Турция) в рамках VI заседания Союза университетов искусств тюркского мира состоялась церемония принятия новых членов международного объединения.

В состав Союза вошли Казахская национальная консерватория имени Курмангазы и Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой.

Сертификаты о членстве представителям казахстанских вузов вручили Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев и председатель Союза, ректор Анкарского университета музыки и изящных искусств Гюльчин Яхья Качар. В церемонии также принял участие государственный и общественный деятель, заслуженный деятель искусств Казахстана Дюсен Касеинов.

Присоединение казахстанских вузов к международному объединению открывает новые возможности для реализации совместных образовательных и научных проектов, академического обмена студентами и преподавателями, проведения конференций, мастер-классов, фестивалей и концертов.

Особое внимание в рамках сотрудничества будет уделено сохранению и популяризации культурного наследия тюркских народов, развитию национальных исполнительских школ и укреплению профессиональных связей между творческими вузами.

Участие казахстанских вузов в Союзе будет способствовать развитию международного сотрудничества в сфере образования и искусства, а также продвижению национальной культуры на международном уровне.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК