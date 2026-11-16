В столице отметили 35-летие театра имени Калибека Куанышбаева

В Астане состоялись мероприятия, посвященные 35-летию Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева. В мероприятиях приняли участие деятели культуры и искусства, представители театрального сообщества и почетные гости.

Так, в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоялась конференция, посвященная истории театра. В рамках мероприятия были представлены книга «Ұлттық театр» и серия брошюр о жизни и творчестве артистов. Участники обсудили историю становления и развития национального театрального искусства, творческое наследие театра и его роль в культурной жизни Казахстана.

В здании театра открыли Малую сцену имени основателя Жакыпа Омарова, представили его автопортрет и галерею актеров старшего поколения.

Программу завершили торжественный проход артистов по красной дорожке и творческий вечер.

Празднование стало поводом обратиться к истории театра и возможностью продемонстрировать его потенциал дальнейшего развития.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК