В Алматы состоялся закрытый показ анимационного фильма «Қиял vs Қадам»

В Almaty Polytechnic College состоялся закрытый показ короткометражного анимационного фильма «Қиял vs Қадам», созданного продакшн-компанией Ozart.

В мероприятии приняли участие представители отечественной анимационной индустрии Турдыбек Майдан, Тлек Толеугазы и Дильшат Рахматуллин, съемочная группа фильма, а также директор колледжа Медет Омарбеков.

«Қиял vs Қадам» – короткометражная 3D-анимационная драма о взаимосвязи мечты и реальных действий. Картина затрагивает темы иллюзорного успеха в социальных сетях, несбывшихся обещаний и важности последовательных шагов на пути к достижению целей. Фильм создан без диалогов, а сюжет раскрывается через визуальные образы и действия персонажей.

Особенностью проекта стало участие студентов колледжа в создании фильма. Пройдя обучение по 3D-моделированию и анимации, они получили возможность применить полученные знания на практике и приобрести опыт работы в анимационном производстве.

Проект реализован по заказу Министерства культуры и информации РК при поддержке Государственного центра поддержки национального кино.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК