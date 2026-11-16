С сегодняшнего дня на телеканале «Хабар» стартует новое общественно-политическое ток-шоу «Даму формуласы». Проект посвящен широкому обсуждению инициатив Главы государства, стратегических направлений развития страны и ключевых приоритетов, обозначенных в Послании Президента.

Главная цель программы – открыто обсуждать важные для общества вопросы и разъяснять основные направления государственной политики через экспертные оценки и мнения представителей общественности.

В программе государственные инициативы будут не просто освещаться, но и всесторонне анализироваться с подробным рассмотрением их содержания, механизмов реализации и конкретных результатов. При этом особое внимание будет уделено мнениям и предложениям представителей общественности по вопросам развития страны.

Первый выпуск был посвящён вопросам поддержки предпринимательства, развития малого и среднего бизнеса, обеспечения населения необходимой социальной инфраструктурой, а также значению проекта «Народная стройка» и перспективам его реализации.

В программе приняли участие депутаты Курултая Ерлан Саир, Айдос Сарым и общественный деятель Самат Нуртаза. Спикеры рассмотрели значение проводимых в стране реформ, инициативы, способствующие экономическому росту, и их влияние на качество жизни населения.

Ведущая проекта «Даму формуласы» – журналист Мейрамгуль Мадали. Программа выходит на телеканале «Хабар» по понедельникам в 23:00, по средам в 14:00.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК