В Алматы прошел оперный фестиваль, посвященный 100-летию Ермека Серкебаева

В Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая состоялся фестиваль, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося оперного певца, народного артиста Ермека Серкебаева.

Творческая деятельность артиста на протяжении более полувека была связана с театром имени Абая, на сцене которого он исполнил свои знаменитые оперные партии.

Фестиваль открылся оперой Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». За исполнение партии Фигаро Ермек Серкебаев получил признание как «Лучший Фигаро СССР». В рамках программы также была представлена опера Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди «Абай», в которой певец создал один из своих наиболее известных сценических образов.

Завершился фестиваль гала-концертом с участием ведущих солистов театра и лауреатов международных конкурсов. За дирижерским пультом выступили народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист России и Казахстана Ренат Салаватов и главный дирижер театра, заслуженный деятель Казахстана Нуржан Байбусинов.

Среди почетных гостей присутствовали родные и близкие Ермека Серкебаева, в том числе его супруга Альфия Байжанова, брат, дирижер Мурат Серкебаев, Джамиля Серкебаева, а также коллеги и почитатели творчества певца.

Кроме того, в фойе театра было представлено второе издание книги «И жизнь, и молодость, и счастье…», написанной дочерью артиста Ириной Серкебаевой и посвященной его жизни и творчеству.

Фестиваль продолжил серию юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Ермека Серкебаева. Ранее, 18 сентября, коллектив театра имени Абая представил в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже гала-концерт «Голос эпохи».

Проведение юбилейных мероприятий направлено на сохранение и популяризацию творческого наследия Ермека Серкебаева, внесшего значительный вклад в развитие казахстанского оперного искусства.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК