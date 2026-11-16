В Москве состоялась II Международная научно-практическая конференция «Реальное виртуальное: документальное наследие в цифровую эпоху», посвященная вопросам сохранения и цифровизации историко-документального наследия.

В мероприятии приняли участие представители архивов, библиотек, музеев, научных и образовательных организаций, а также международные эксперты.

Казахстан представили специалисты Национальной библиотеки РК, Национального центра рукописей и редких книг, «Ғылым ордасы» и Центрального государственного архива научно-технической документации.

В ходе конференции участники обсудили вопросы цифровизации архивных и библиотечных фондов, сохранения электронных документов, создания виртуальных коллекций и внедрения искусственного интеллекта в работу учреждений культуры.

В рамках практической программы специалисты Национальной библиотеки Казахстана провели мастер-класс по реставрации документов. Они продемонстрировали технологию ручного восстановления поврежденных документов с использованием бумажной массы и поделились профессиональным опытом.

Конференция стала площадкой для обмена опытом, обсуждения современных методов сохранения документального наследия и развития международного сотрудничества в сфере архивного и библиотечного дела.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК