97 студентов начали обучение по девяти образовательным программам Казахского национального университета искусств имени Күләш Байсейітовой в Петропавловске. Это первое региональное представительство КазНУИ. Проект реализован Министерством культуры и информации в рамках системной работы Правительства по развитию творческого образования в регионах совместно с акиматом Северо-Казахстанской области.

Образовательные программы охватывают театральное, музыкальное, изобразительное, кино- и телевизионное искусство. Студенты будут осваивать актерское мастерство, вокал, традиционное музыкальное искусство, народные инструменты, эстрадное искусство, живопись, режиссуру художественного кино и другие направления.

Новый образовательный проект позволит талантливой молодежи Северо-Казахстанской области получать профессиональную подготовку, не покидая регион, а также будет способствовать укреплению кадрового потенциала сферы культуры и формированию профессиональной творческой среды. Развитие таких возможностей в регионах является частью государственной политики по поддержке молодых талантов и обеспечению равного доступа к качественному творческому образованию.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК