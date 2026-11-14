В Ташкенте прошли Дни казахстанского кино

К 35-летию Независимости Республики Казахстан во Дворце национального киноискусства Узбекистана состоялись Дни казахстанского кино.

В рамках программы были представлены фильмы «Қайтадан», «Ерекше», «Моя большая казахская семья», «Жабайы», «Алтын адам» и «Әміре».

В мероприятии приняли участие представители Посольства Казахстана в Узбекистане, киностудии «Казахфильм», компаний Kinopark Theatres, Tiger Films и Dala Edge, а также киноиндустрии Казахстана и Узбекистана.

Показ фильма «Ерекше» о спорте и силе человеческого духа посетили представители команды Узбекистана по бочча и учащиеся спортивной школы Ташкента.

Кинематографисты Казахстана и Узбекистана обсудили развитие национального кино и перспективы совместного производства.

Дни казахстанского кино стали площадкой для культурного обмена, укрепления творческих связей и продвижения отечественного кинематографа за рубежом.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК