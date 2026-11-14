В Шымкенте состоялась встреча по развитию культуры чтения

В рамках реализации Указа Главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации» в городской научно-универсальной библиотеке имени аль-Фараби прошла встреча на интеллектуальной площадке «Зерделі ұлт – зерек оқырман».

В мероприятии приняли участие представители Национальной академической библиотеки Республики Казахстан, Национальной библиотеки Республики Казахстан, Управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента, проекта «Читающая нация», а также поэты, писатели и издатели.

В ходе встречи был представлен ход реализации проекта «Читающая нация». Участники обсудили подходы к реализации концепции «Зерделі ұлт», меры по популяризации чтения и роль библиотек в формировании устойчивого интереса к книгам.

Также были рассмотрены вопросы привлечения молодежи к чтению, развития читательских сообществ и обмена опытом между библиотеками.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК