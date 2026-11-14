В столице обсудили развитие отечественной киноиндустрии

В Астане состоялась встреча представителей Министерства культуры и информации Республики Казахстан с дистрибьюторскими компаниями. Участники обсудили развитие отечественной киноиндустрии и взаимодействие государства с кинорынком.

Особое внимание уделили повышению зрительского интереса к национальному кино, реализации принципа «Закон и Порядок» и соблюдению установленных законодательством требований при распространении и показе фильмов.

Кроме того, участники рассмотрели вопросы передачи функций Центра поддержки национального кино киностудии «Қазақфильм» с сохранением открытого конкурсного отбора, внедрения кино-рибейта, доступности фильмов на государственном языке и обеспечения показа национальных фильмов в прайм-тайм.

По итогам встречи отмечена важность учета зрительских предпочтений и потребностей кинорынка при совершенствовании законодательства.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК