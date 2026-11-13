В Азербайджане открылась выставка «Традиционная культура казахов»

В Национальном музее истории Азербайджана состоялось открытие международной выставки «Традиционная культура казахов», подготовленной на основе фондовых коллекций Национального центрального музея Республики Казахстан.

Участие приняли представители Национального центрального музея Республики Казахстан, Посольства Республики Казахстан, Фонда тюркской культуры и наследия, Национального музея истории Азербайджана, Министерства культуры Азербайджанской Республики, писатели, деятели культуры и другие.

Экспозиция из пяти тематических разделов включает 69 этнографических предметов. В выставку предметы повседневного и хозяйственного обихода, конское снаряжение, ювелирные изделия, произведения войлочного и ткацкого искусства, традиционная одежда и национальные украшения.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК