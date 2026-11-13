Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам доступа к информации.

В ходе заседания представитель Министерства здравоохранения представил информацию о проводимой работе по обеспечению открытости деятельности государственного органа и повышению доступности информации для граждан.

Также представитель НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» презентовал новый механизм повышения доступности информации – Единую базу знаний. Платформа позволит централизовать актуальную и востребованную информацию о государственных услугах, а также ответах на повседневные вопросы граждан.

По итогам заседания Комиссия рекомендовала Министерству здравоохранения продолжить работу по повышению открытости своей деятельности и до конца текущего года устранить все замечания, касающиеся обеспечения доступа к информации.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК