В Алматы состоялся концерт, посвященный 185-летию Мухита Мералыулы

В Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова состоялся лекционный концерт «Мұхитқа шырқау үшін дала керек» в честь 185-летия со дня рождения казахского певца и композитора Мухита Мералыулы.

Почетным гостем стал народный артист Республики Казахстан Рамазан Стамгазиев.

В программе приняли участие обладатель нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі» Армат Исламгалиев, деятель культуры Республики Казахстан, обладатель медали «Ерен еңбегі үшін» Мурат Абугазы и лауреаты международных и республиканских конкурсов.

В ходе мероприятия представили творчество Мухита Мералыулы, рассказали об особенностях традиционного песенного искусства и месте композитора в национальной культуре.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК