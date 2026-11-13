В Алматы состоялся концерт, посвященный 185-летию Мухита Мералыулы
В Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова состоялся лекционный концерт «Мұхитқа шырқау үшін дала керек» в честь 185-летия со дня рождения казахского певца и композитора Мухита Мералыулы.
Почетным гостем стал народный артист Республики Казахстан Рамазан Стамгазиев.
В программе приняли участие обладатель нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі» Армат Исламгалиев, деятель культуры Республики Казахстан, обладатель медали «Ерен еңбегі үшін» Мурат Абугазы и лауреаты международных и республиканских конкурсов.
В ходе мероприятия представили творчество Мухита Мералыулы, рассказали об особенностях традиционного песенного искусства и месте композитора в национальной культуре.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК