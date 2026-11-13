В Семее прошло расширенное заседание Клуба журналистов

В областной универсальной библиотеке имени Абая в Семее состоялось расширенное заседание Клуба журналистов на тему «Этносаралық қатынастар саласының жаңа архитектурасы: БАҚ рөлі».

В мероприятии приняли участие представители органов внутренней политики, организаций «Қоғамдық келісім», этнических СМИ и пресс-служб, журналисты, медиаэксперты и блогеры.

Участники обсудили роль СМИ в укреплении межэтнического согласия, профессиональные подходы к освещению межэтнических отношений и ответственность за распространение информации.

Заседание продолжилось медиатренингами по журналистскому продюсированию, медиаграмотности, применению искусственного интеллекта и освещению межэтнической тематики. Особое внимание уделили проверке фактов, противодействию дезинформации и принятию редакционных решений.

Также были рассмотрены перспективы развития Клуба журналистов как площадки для обмена опытом и взаимодействия СМИ, пресс-служб и медиаэкспертов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК