«Регион-10»: 473 человека найдены живыми благодаря волонтерам

В Костанайской области добровольный поисково-спасательный отряд «Регион-10» уже семь лет помогает искать пропавших людей, спасать жизни и поддерживать тех, кто оказался в беде.

За это время волонтеры провели более 621 поисково-спасательной операции. В результате 473 человека найдены живыми.

Сегодня отряд объединяет более 180 активных волонтеров старше 18 лет и 30 подростков. Работа ведется круглосуточно и на безвозмездной основе. Волонтеры проводят поиски в городской и природной среде, обучают новых участников, организуют профилактические мероприятия и помогают при чрезвычайных ситуациях.

«Регион-10» тесно взаимодействует с полицией, Департаментом по чрезвычайным ситуациям, местными исполнительными органами и общественными организациями. Волонтеры участвовали в ликвидации последствий пожаров и паводков, гуманитарных акциях, совместных учениях и рейдах по безопасности.

За годы работы отряд расширил свою деятельность: филиалы открыты в Лисаковске и Рудном, а в 2024 году начал работу собственный штаб для подготовки новых волонтеров.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК