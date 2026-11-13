Казахстан завоевал две награды кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

В Москве состоялась церемония вручения II Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Казахстанские кинематографисты стали победителями в двух номинациях.

Жасулан Копберген признан лучшим актёром за главную роль в фильме «QAITADAN» режиссёра Думана Еркимбека. Награду в номинации «Лучший оператор» получил Александр Плотников за работу над картиной «Эвакуация» режиссёра Фархата Шарипова.

«QAITADAN» — дебютная полнометражная работа Думана Еркимбека, созданная кинокомпанией Dala Cinema при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино. Картина стала первым казахстанским фильмом, снятым при государственной поддержке, сборы которого превысили 1 млрд тенге. В центре сюжета — история городского парня, который оказывается в ауле и попадает во временную петлю. Фильм затрагивает темы ответственности, взаимопомощи и отношений между поколениями.

Историческая драма «Эвакуация» создана Национальной киностудией «Казахфильм» имени Шакена Айманова. Картина посвящена судьбам людей, эвакуированных в Казахстан в годы Великой Отечественной войны. Режиссёром, автором сценария и продюсером выступил Фархат Шарипов.

В шорт-лист премии также вошли казахстанские фильмы «Осенний бриз» Адиля Мереке и «Граждане крыши» Гульшат Смагуловой, снятые при поддержке министерства и Центра кино.

В этом году за награды премии боролся 41 фильм из 19 стран. Победителей определили в 12 номинациях.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК