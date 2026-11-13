В Астане состоялся концерт в честь 180-летия Жамбыла Жабаева

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся концерт, посвящённый 180-летию Жамбыла Жабаева.

В мероприятии приняли участие деятели искусства Ерболат Шалдыбеков, Гульниза Джумажанова, Перизат Турарова, Кунсулу Турикпен, Аяулым Камажан, Перизат Омарбекова, Биржан Айтахмет, Макпал Токтаганова, а также ансамбль «Gulder».

Впервые публике было представлено новое произведение композитора Ермурата Усенова «Жамбылға арнау» в исполнении Казахского государственного фольклорного ансамбля «Астана сазы».

Прозвучали произведения Жамбыла Жабаева «Жиырма бес», «Сарыбайға», «Қайта келген жастық», «Жаз», «Алғадай», «Ақындарға арнау», «Үгәй-үгәй», отрывки из произведений «Қыз Жібек» и «Көроғлы» в интерпретации поэта. Зрителям показали фрагмент айтыса Жамбыла с Айкумис.

В программу вошли композиции Суюнбая Аронулы, Кабана жырау, Кенена Азербаева, Толегена Момбекова, Латифа Хамиди, Шашубая Кошкарбаева, Нартая Бекежанова, Маясара Жапақова и Калки Жапсарбаева.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК