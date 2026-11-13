IVY-2026: Уругвай присоединился к казахстанской инициативе по развитию волонтерства

2026 год объявлен Организацией Объединенных Наций Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Инициатива, выдвинутая Главой государства на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, получила широкий отклик. Более 60 стран поддержали предложение Казахстана, подтвердив значимость волонтерства в достижении Целей устойчивого развития.

В течение года в различных странах мира проводятся национальные кампании, общественные акции, форумы и другие мероприятия, направленные на популяризацию волонтерской деятельности, укрепление гражданской активности и расширение международного сотрудничества.

Очередным примером такой работы стала инициатива Уругвая. В Парламенте страны состоялась официальная презентация первой Национальной акции участия и волонтерства «Participando Hacemos País» («Участвуя, мы строим страну»), запланированная на 5 декабря – в Международный день волонтеров. В этот день мероприятия пройдут одновременно во всех регионах страны.

Инициатива призвана повысить общественное признание волонтерского труда, привлечь новых участников к движению, а также укрепить взаимодействие государственных институтов и гражданского общества.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК