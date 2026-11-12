В Германии прошли Дни казахстанского кино

В Берлине состоялись Дни казахстанского кино. В рамках программы были представлены художественные фильмы «Казахское ханство. Алмазный меч» и «Жерұйық».

С приветственным словом выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия Нурлан Онжанов.

Перед показом фильма «Казахское ханство. Алмазный меч» режиссёр картины Рустем Абдрашев рассказал об исторической основе фильма, особенностях его создания и художественное воплощение событий на экране.

Зрителями были местные жители, студенты, представители делового сообщества, немецкие кинорежиссеры и представители казахской диаспоры.

Программа Дней казахстанского кино продолжилась показом художественного фильма «Жерұйық». Картина познакомила аудиторию с историей отечественного кинематографа и темами человеческих судеб, памяти и духовных ценностей.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК