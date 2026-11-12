Фонд развития креативных индустрий (Qazaq Creative) подвел итоги конкурса грантовой поддержки стартапов и инновационных проектов в сфере отечественной литературы, книгоиздания и цифровых технологий чтения.

Всего на конкурс поступило 172 заявки. По итогам отбора определены 10 проектов-победителей, на реализацию которых предусмотрено порядка 50 млн тенге. Размер гранта на один проект составляет до 5 млн тенге.

Среди поддержанных инициатив – создание цифровых библиотек и платформ для чтения на казахском языке, выпуск детских книг и комиксов, разработка интерактивных образовательных продуктов с применением искусственного интеллекта.

В частности, грантовую поддержку получили проекты «Сөз-Қазына», Oqiber, «Бір беттік кітап: Қазақ ертегілері», Satti.asia, «Тәтті ертегі», Abai Library, «TULGA», COMPARA, а также линейка казахстанских комиксов и проект «Домбыра үйренгім келеді».

Инициативы направлены на расширение доступа к отечественной литературе, увеличение объема качественного контента на казахском языке, популяризацию чтения среди детей и молодежи, а также продвижение национальной культуры с использованием современных цифровых решений.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК