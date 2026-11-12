В Туркестане состоялся семинар по развитию культуры чтения
В рамках реализации Указа Главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации» в универсальной научной библиотеке «Фараб» прошел семинар на тему «Кітап оқитын ұлт: оқу мәдениетін дамыту жолдары».
В семинаре приняли участие представители государственных органов и сферы культуры, специалисты библиотек, поэты, писатели, журналисты и издатели.
В ходе встречи обсудили формирование культуры чтения в обществе, развитие отечественной книжной индустрии, популяризацию национальной литературы и повышение доступности книг для читателей.
Участникам был представлен ход реализации республиканского марафона «Читающая нация» и проект концепции «Зерделі ұлт» на 2027–2031 годы. Документ предусматривает поддержку отечественных авторов и издательств, модернизацию работы библиотек и превращение чтения в устойчивую общественную привычку.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК