Арман Кырыкбаев встретился с Послом Франции в Казахстане Сильваном Гиоге

Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Казахстане Сильваном Гиоге.

Стороны обсудили перспективы расширения казахстанско-французского сотрудничества в сфере культуры и искусства, включая реализацию совместных проектов, организацию выставок, театральных гастролей и профессиональных обменов.

В ходе встречи Арман Кырыкбаев отметил высокую динамику развития двусторонних отношений и последовательное укрепление культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Францией.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в музейной сфере и кинематографии, включая совместное кинопроизводство, дубляж французских фильмов на казахский язык и казахстанских фильмов на французский язык.

В свою очередь, Посол Франции выразил заинтересованность во вступлении Казахстана в Международный альянс по защите культурного наследия ALIPH. Арман Кырыкбаев отметил важность развития международного взаимодействия в сфере сохранения культурного наследия. По его словам, учитывая значимую роль организации в многостороннем культурном сотрудничестве, вопрос возможного участия Казахстана заслуживает особого внимания и требует всестороннего изучения.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей и развитию двустороннего партнерства.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК