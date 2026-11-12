В Астане состоялся концерт в честь 120-летия Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся концерт «Тұңғыш саундтрек», посвященный 120-летию со дня рождения Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, основоположников казахской профессиональной музыки.

В концерте приняли участие заслуженные деятели Казахстана Бибигуль Жанузак, Азамат Желтыргузов, Салтанат Ахметова, а также оперные певцы Айзада Капонова, Нурсезим Саматкызы, Саят Сакитжан, Лаура Галым и Бекулан Ерболатулы. Оркестром дирижировал художественный руководитель Мирас Нуржанов.

В исполнении Казахского государственного симфонического оркестра прозвучали произведения «Қазақ вальсі», «Бұлбұл», «Ләйлім», «Елік-ай» и отрывки из оперы «Абай», а также музыка из первого казахского художественного фильма «Амангелді».

Концерт «Тұңғыш саундтрек» позволил по-новому взглянуть на важные страницы истории казахской музыки и подчеркнул значимость сохранения и популяризации национального культурного наследия. Вечер подарил зрителям возможность услышать шедевры казахской музыки в симфоническом исполнении и вновь обратиться к творческому наследию выдающихся композиторов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК