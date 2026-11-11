В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялся гала-концерт «Симфония согласия» в рамках VI музыкального цикла Международного молодежного фестиваля The Planet of Art – 2026. В нем принял участие симфонический оркестр Казахской национальной консерватории имени Курмангазы под управлением дирижера Барбары Поплавской.

С приветственным словом выступил заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Наяф Аль-Файез. Концерт посетили более тысячи гостей, включая представителей Секретариата ЮНЕСКО, дипломатического корпуса и французской общественности.

Оркестр выступил совместно с юными лауреатами фестиваля из десяти стран, в том числе из Казахстана, Азербайджана, Китая, Нидерландов, Румынии, США, Узбекистана, Франции, Швейцарии и Швеции.

В программе прозвучали произведения мировой классики, казахской музыки и современной эстрады. Также на сцену вышли поп-джазовый коллектив и учащиеся Алматинского хореографического училища имени А. Селезнёва — Клуба ЮНЕСКО.

Фестиваль организован Казахстанской национальной федерацией клубов ЮНЕСКО совместно со Всемирной федерацией клубов и ассоциаций ЮНЕСКО в рамках председательства Казахстана в этой организации.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК