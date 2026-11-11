В Алматы состоялся круглый стол к 80-летию Акжара Капесова
В Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова состоялся памятный круглый стол «Наставничество – наследие для будущих поколений», посвященный 80-летию со дня рождения деятеля искусства, педагога, профессора Акжара Капесова.
В мероприятии приняли участие деятели культуры и искусства, профессорско-преподавательский состав академии, представители творческой сферы и семья Акжара Капесова.
Участникам был представлен документальный фильм о жизни и творчестве педагога.
Гости поделились воспоминаниями о его вкладе в развитие сценической пластики, творческих поисках, педагогических принципах и многолетней работе с учениками.
Отметим, Акжар Капесов занимал должность главного балетмейстера Государственного ансамбля песни и танца. Кроме того, он выступал режиссером крупных театрализованных представлений «Президентская елка», «Праздник Наурыз» и «Ақ Жол».
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК