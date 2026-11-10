«Нити Добра»: Волонтеры связали 22 тысяч комплектов для недоношенных детей

В Казахстане развивается уникальный волонтерский проект «Нити Добра», объединивший людей разных поколений ради поддержки недоношенных детей. За девять лет инициатива выросла в масштабное сообщество, которое сегодня насчитывает 130 активных волонтеров в восьми регионах страны.

Проект основан в Алматы в июне 2017 года под руководством Гульнисы Кулумжановой. Главная миссия команды – поддержка медицинских работников в уходе за малышами, родившихся раньше срока.

Волонтеры изготавливают шерстяные изделия для маленьких пациентов. За время работы проекта они связали более 22 тысяч шерстяных комплектов, свыше 12 тысяч хлопковых осьминожек, 300 гнезд и 125 чехлов для кувезов. Сегодня поддержка оказывается 30 отделениям реанимации и интенсивной терапии новорожденных по Казахстану. Каждое изделие проходит проверку и обработку перед передачей в медицинские учреждения.

Особенность проекта – развитие серебряного и межпоколенческого волонтерства. Около 80% команды составляют представители старшего поколения, которые своим примером демонстрируют важность активной гражданской позиции и взаимопомощи.

Деятельность «Нитей Добра» получила международное признание: в 2025 году проект стал лауреатом премии #МЫВМЕСТЕ. В 2026 году его представители приняли участие в международной инициативе «Миссия Добра» в Ташкенте, где представили свой опыт и провели мастер-класс.

Девиз проекта - «Микро-вязание. Макро-забота».

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК