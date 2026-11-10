Роль медиации в укреплении международной безопасности обсудили на круглом столе в Астане

В Астане на площадке Института парламентаризма состоялся международный круглый стол на тему «Роль медиации в укреплении международной безопасности: путь к ядерному разоружению».

В мероприятии приняли участие депутаты Курултая, представители Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК, медиаторы Казахстана, Китая, Индии, Кыргызстана, а также представители научного сообщества.

В центре дискуссии – роль медиации в укреплении международной безопасности и механизмы превентивной дипломатии.

В ходе своего выступления Председатель Комитета по делам гражданского общества МКИ РК Гульбара Султанова отметила, что за последние 15 лет в Казахстане проделана значительная работа по развитию института медиации. Сегодня в стране зарегистрированы 34 организации, объединяющие более 2 тысяч профессиональных медиаторов. Наряду с ними работают свыше 1900 общественных медиаторов, в том числе около 300 этномедиаторов.

В целях укрепления международного сотрудничества в июле 2026 года Казахстан присоединился к Конвенции об учреждении Международной организации по медиации. В настоящее время ведется работа по принятию Закона о ратификации документа.

Отдельный блок дискуссии был посвящен роли медиатора в урегулировании международных разногласий, в том числе по вопросам ядерного разоружения. Участники подчеркнули, что медиация может стать важным инструментом превентивной дипломатии, способствующим снижению напряженности, предупреждению конфликтов и формированию устойчивых каналов международного диалога.

По итогам встречи были выработаны предложения по развитию международной медиации и укреплению экспертного взаимодействия.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК