В Кызылорде прошла благотворительная спартакиада «Единство и согласие»

В Кызылорде состоялась благотворительная спартакиада «Единство и согласие». Главной целью мероприятия стало продвижение здорового образа жизни, благотворительности, а также сохранение общественного единства посредством спорта.

Участники продемонстрировали спортивный азарт, активность, сплоченность и настоящий командный дух, приняв участие в спортивных состязаниях.

Спартакиада подтвердила, что спорт – это эффективный инструмент укрепления общественного согласия, развития солидарности и формирования атмосферы взаимного уважения.

Мероприятие организовано центром «Жомарт жан» КГУ «Қоғамдық келісім».

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК