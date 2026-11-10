В Алматы состоялись творческая встреча и концерт Алибека Днишева

В Казахской национальной консерватории имени Курмангазы состоялись творческая встреча и концерт народного артиста СССР, Героя Труда Казахстана, лауреата Государственной премии РК Алибека Днишева.

В ходе встречи Алибек Днишев, выпускник консерватории, поделился воспоминаниями о студенческих годах, наставниках и становлении творческого пути. Особое внимание он уделил педагогическому мастерству Надии Шариповой, ее профессиональной требовательности и роли в развитии отечественной вокальной школы.

Продолжением встречи стал концерт, на котором прозвучали произведения в исполнении прославленного артиста.

Мероприятие прошло в рамках республиканского круглого стола, посвященного 95-летию со дня рождения народной артистки Казахской ССР, профессора Надии Шариповой, ее педагогическому наследию и вкладу в развитие вокального искусства Казахстана.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК