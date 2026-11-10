В Актау прошла благотворительная акция «Қуанышты күн»

В специальной школе №2 города Актау состоялась благотворительная акция «Қуанышты күн», организованная центром «Жомарт жан».

Для воспитанников школы креативный центр «Alaqan» провел творческие занятия, которые помогли детям раскрыть способности и проявить фантазию. В рамках проекта «Читающая нация» учащимся вручили познавательные книги.

Акция была направлена на поддержку детей с особыми образовательными потребностями, развитие их творческого потенциала и популяризацию чтения.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК