В Алматы открылась выставка к 45-летию Школы искусств и дизайна имени Абылхана Кастеева

В Национальном центральном музее Республики Казахстан состоялось открытие выставки, посвященной 45-летию Школы искусств и дизайна имени Абылхана Кастеева – Первого клуба ЮНЕСКО.

Были представлены работы авторов конкурса рисунков «Мой творческий уголок», а также работы учащихся Школы искусств и дизайна имени Абылхана Кастеева. В конкурсе приняли участие более 200 конкурсантов разных возрастов из различных регионов Казахстана. Призерами стали 44 участника, занявшие I, II и III места в своих номинациях.

За 45 лет своего существования школа стала значимым центром художественного образования, открывшим дорогу в мир искусства многим талантливым детям и молодым художникам. Выпускники школы продолжают обучение в художественных колледжах и вузах Казахстана, а также Великобритании, Китая, Канады, США, Японии, России, Чехии и других стран.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК