Казахстанские волонтеры приняли участие в международном проекте Hong Kong Bootcamp 2026

Представители Национальной волонтерской сети Казахстана приняли участие в международном проекте Hong Kong Bootcamp 2026: Roots and Routes – Art Festival and Village Community, направленном на развитие волонтерства и продвижение принципов устойчивого развития.

Ключевой площадкой программы стала островная деревня Кат-О (Kat O) в Гонконге, где участники познакомились с особенностями жизни местного населения и приняли участие в общественно значимых инициативах.

Основной акцент программы был сделан на практическом волонтерстве. Участники помогали в организации и проведении местного фестиваля искусств, взаимодействовали с местными жителями и представителями общественных организаций.

Отдельное направление работы было посвящено экологическому волонтерству. Участники познакомились с принципами устойчивого сельского хозяйства и узнали о местных инициативах по восстановлению территорий.

В рамках проекта также состоялся межкультурный обмен, позволивший участникам познакомиться с традициями и историей островных сообществ, поделиться опытом своих стран и наладить международные контакты.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК