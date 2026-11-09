Сольный концерт Айзат Карабек «Ән әлемім» состоялся в Астане

В Астане при поддержке Министерства культуры и информации РК состоялся сольный концерт «Ән әлемім» заслуженного деятеля Казахстана Айзат Карабек. Организатором выступила Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой.

Концертная программа объединила казахское традиционное песенное искусство, лирические произведения и современную эстраду. В сопровождении домбры, гитары, Президентского оркестра СГО РК и хора прозвучали народные песни и известные композиции в различных музыкальных интерпретациях.

Вместе с Ансамблем народной музыки Президентского оркестра певица исполнила произведения «Дедім-ай, ау», «Әгугай», «Сайра, бұлбұл», «Ұлы дала», «Құстар әні» и другие. В сопровождении оркестра и хора прозвучали композиции «Таңғы тілек», «Ана жүрегі», «Қарлығаш», «Жасасын қазағым». Концертную программу дополнили выступления артистов Государственного ансамбля «Гүлдер».

В музыкальном вечере также приняли участие народный артист Казахстана Алишер Каримов, Сатжан Шаменов, Санджай Альмишев и Айзада Кемел, представившие совместные номера с Айзат Карабек.

По завершении концерта артистам вручили цветы от имени Министерства культуры и информации РК.

Концерт «Ән әлемім» стал ярким примером сочетания национальных музыкальных традиций и современных исполнительских направлений.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК