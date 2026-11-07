В Бурабайском районе открылся Дом творчества «Shabyt Fantasy»

В Бурабайском районе Акмолинской области состоялось открытие Дома творчества «Shabyt Fantasy» Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой. Комплекс предназначен для творческого развития, обучения и оздоровительного отдыха детей и молодежи.

В церемонии приняли участие вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков, председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Чинкисбаева, ректор университета Галым Ахмедьяров, представители творческого сообщества, преподаватели и студенты.

В своем выступлении Айбек Сыдыков отметил важность создания условий для раскрытия талантов подрастающего поколения.

«В своем Послании Глава государства подчеркнул важность всестороннего развития подрастающего поколения, совершенствования способностей одаренных детей и поддержки их творческого потенциала. Своевременно распознать талант каждого ребенка и создать условия для его развития является нашей общей задачей. Уверен, что «Shabyt Fantasy» станет пространством, которое поможет юным талантам воплотить свои мечты и укрепит их интерес к искусству», отметил вице-министр.

Гости ознакомились с инфраструктурой комплекса. В рамках открытия прошли мастер-класс по станковой живописи и сценографии «Қиял самғау», а также концерт молодых исполнителей и творческих коллективов университета.

Отметим, Дом творчества расположен в районе озера Катарколь. Комплекс площадью свыше 4,7 тыс. квадратных метров включает четыре жилых корпуса на 91 комнату и двухэтажное здание клуба-столовой. Он рассчитан на одновременное размещение 305 человек. При поддержке фонда «Қазақстан халқына» на территории построены спортивные площадки.

Комплекс будет работать круглогодично. Здесь планируется проводить мастер-классы, репетиции, учебно-тренировочные сборы, концерты, конкурсы, фестивали и образовательные интенсивы.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК