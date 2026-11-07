В Алматы состоялся концерт оркестра имени Курмангазы, посвященный искусству кюя

В Алматы Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы представил концерт «Әлем таныған әсем топ», посвященный сохранению и популяризации национального музыкального наследия.

Особое внимание в программе уделили творческому наследию Махамбета Бокейханова, Науши Бокейханова, Лукпана Мухитова и Камбара Медетова, внесших значительный вклад в становление оркестра. В этом году исполняется 125 лет со дня рождения Камбара Медетова, одного из основателей коллектива.

В исполнении оркестра прозвучали произведения Курмангазы, Даулеткерея, Есжана, Абыла, Арынгазы, Кауена и Усенторе, а также народные кюи. Программу дополнили песни Мухита и казахские народные песни.

За дирижерским пультом выступили Абылай Тилепберген и Жексен Айсын. В концерте приняли участие Батыржан Мыктыбаев, Абдулхамит Райымбергенов, Сауле Жанпеисова, Төлепберген Тоқжанов, Байбақты Ідірбай и Азамат Шнаров.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК