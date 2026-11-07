В театре имени Абая состоялся гала-концерт к юбилею Алибека Днишева

В Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая состоялись два музыкальных вечера, посвященных 75-летию выдающегося оперного певца, народного артиста СССР и Казахстана, Героя Труда Казахстана Алибека Днишева.

Юбилейную программу открыла опера Джузеппе Верди «Травиата». Торжества продолжил гала-концерт, в котором прозвучали казахские песни, романсы и произведения мировой вокальной классики, занимающие особое место в творческой биографии артиста.

Во втором отделении концерта выступил сам Алибек Днишев. Он исполнил «Желсіз түнде жарық ай» Абая, «За высокими горами» Матвея Блантера, «Solamente una vez» Агустина Лары и «Ақ сиса» Жаяу Мұсы. В выступлении также приняла участие его племянница Карина Абдуллина.

В праздничной программе участвовали солисты театра Оксана Давыденко, Нургалым Аманбай и Балуан Беркенов, симфонический оркестр под управлением Рената Салаватова и Нуржана Байбусинова, а также хор под руководством Алии Темирбековой. Режиссером концерта выступила Наталья Кагадий.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК