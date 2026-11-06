В Алматы обсудили развитие культуры чтения в рамках концепции «Зерделі ұлт»

В рамках реализации Указа Главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации» в Национальной библиотеке РК состоялся круглый стол, посвященный популяризации чтения и развитию отечественной книжной индустрии.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, библиотечной и культурной сфер, поэты, писатели, журналисты и издатели.

В ходе встречи вице-министр культуры и информации РК Рустам Али рассказал о проводимой Министерством работе по развитию культуры чтения и реализации республиканского марафона «Читающая нация». На сегодняшний день в проекте зарегистрировались свыше 1,4 млн участников, проведено порядка 3 тысяч мероприятий с охватом 120 тысяч человек.

Особое внимание было уделено разработанному проекту концепции «Зерделі ұлт» на 2027-2031 годы. Документ предусматривает системное развитие культуры чтения, поддержку отечественных авторов и издательств, модернизацию библиотек и формирование устойчивой привычки к чтению среди населения.

Также была отмечена важность повышения доступности литературы. Участники обсудили перспективы развития книжной индустрии и усиление роли библиотек в популяризации чтения.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК