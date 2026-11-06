Участники марафона «Читающая нация» опубликовали более 55 тысяч видеоотзывов о книгах

В Казахстане продолжается республиканский марафон «Читающая нация». С начала проекта участники опубликовали в социальных сетях более 55 тысяч видеоотзывов о прочитанных книгах.

К марафону присоединились школьники, студенты, государственные служащие, работники предприятий и организаций со всех регионов страны. Участники делятся впечатлениями о прочитанных произведениях и рассказывают, как книги повлияли на их взгляды и повседневную жизнь.

Одним из форматов участия является запись видеоотзыва. После прочтения книги и подготовки письменного отзыва участник публикует короткое видео на своей открытой странице в социальных сетях. За каждый одобренный модераторами видеоотзыв начисляется 50 баллов.

Так, сотрудник Департамента экономических расследований по области Абай Марат Сеильханов участвует в категории «Читающий государственный служащий». Он поделился впечатлениями о книгах «Стратегия голубого океана» В. Чан Кима и Р. Моборн и «Искусственный интеллект и новая эпоха человечества» Генри Киссинджера, Дэниела Хаттенлокера и Эрика Шмидта.

«Первая книга научила меня смотреть на привычные задачи по-новому, а вторая заставила задуматься о влиянии искусственного интеллекта на нашу жизнь. Видеоотзыв для меня является возможностью поделиться полезными знаниями с коллегами. Если хотя бы один из них прочитает эти книги, значит, все было не зря», отметил Марат Сеильханов.

Своим опытом поделился и сотрудник завода Kia Qazaqstan в Костанайской области Искандер Испамбетов, участвующий в категории «Читающий интеллектуал». Он записал видеоотзывы о произведениях «Повелитель мух» Уильяма Голдинга и «21 урок для XXI века» Юваля Ноя Харари.

«Обе книги заставили меня задуматься о важных вещах. Когда рассказываешь о прочитанном, сам начинаешь лучше понимать содержание. Приятно, что после таких видео коллеги интересуются книгами и спрашивают рекомендации», рассказал Искандер Испамбетов.

Таким образом, видеоотзывы становятся не только частью марафона, но и способом популяризации чтения. Участники делятся книжными рекомендациями, обмениваются мнениями и вовлекают новых читателей.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК