В Туркестане прошла республиканская конференция, посвященная 100-летию архивного дела

В Туркестане состоялась республиканская научно-практическая конференция «Ұлттық архив қоры: 100 жылдық белес: тарих пен болашақ сабақтастығы», посвященная 100-летию архивного дела в регионе.

В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры и информации РК, руководители центральных и региональных архивов, историки, краеведы, преподаватели и студенты высших учебных заведений.

Участники конференции отметили значимость поддержанной Главой государства инициативы по созданию фонда «Национальное цифровое наследие», которая откроет новые возможности для сохранения, цифровизации и использования архивных документов.

В ходе конференции было зачитано поздравительное письмо министра культуры и информации РК Армана Кырыкбаева. В нем отмечен значительный вклад нескольких поколений архивистов в сохранение документального наследия, отражающего историю, культуру и общественную жизнь региона.

Кроме того, специалисты обсудили историю развития архивного дела, вопросы сохранения и изучения Национального архивного фонда, внедрения современных технологий и цифровизации архивных документов.

В рамках мероприятия была организована выставка ценных архивных материалов, отражающих ключевые этапы истории региона и развития архивной отрасли.

Отметим, история архивного дела в регионе берет начало в 1926 году. Сегодня в Государственном архиве Туркестанской области хранится более 554 тысяч единиц хранения, из которых около 100 тысяч представляют особую ценность. При этом свыше 89 тысяч единиц хранения уже переведены в электронный формат.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК