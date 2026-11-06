Врачи и студенты объединяют усилия: в Казахстане развивают медицинское волонтерство

По заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан и при организации НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» завершились проекты малых грантов «Серебряные врачи – забота и опыт» и «Jurekke Shipa: білім мен ізгілік көпірі».

В Алматинской области проект «Серебряные врачи – забота и опыт» объединил 22 опытных врача старшего поколения. Инициатива направлена на повышение доступности квалифицированной медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов за счет привлечения специалистов с многолетним профессиональным опытом.

В рамках проекта врачам вручили специальные «сумки волонтера», укомплектованные базовым диагностическим оборудованием. Благодаря инициативе бесплатную медицинскую помощь получили более 500 жителей сельской местности.

Особое внимание уделили преемственности поколений. Опытные специалисты оказывали менторскую поддержку молодым врачам сельских больниц, передавали им профессиональные знания и делились практическим опытом.

В Астане завершился проект «Jurekke Shipa: білім мен ізгілік көпірі», направленный на вовлечение студентов-медиков в волонтерскую деятельность.

К инициативе присоединились 200 человек. Они помогали следить за состоянием здоровья постояльцев столичного пансионата для пожилых людей и лиц с инвалидностью. Участие в проекте позволило будущим медицинским специалистам применить полученные знания на практике, развить профессиональные навыки и приобрести опыт социально значимой волонтерской деятельности.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК