В Шымкенте обсудили проект концепции «Зерделі ұлт»

В Шымкенте состоялся круглый стол по обсуждению проекта концепции «Зерделі ұлт» на 2027–2031 годы. Мероприятие прошло в рамках реализации Указа Главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации».

В обсуждении приняли участие представители городских управлений образования, внутренней и молодежной политики, культуры и спорта, а также Шымкентского филиала Союза писателей Казахстана.

Участники обсудили популяризацию чтения и повышение интереса молодежи к книгам в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. Особое внимание уделили укреплению роли библиотек как центров знаний и духовного развития.

По итогам встречи участники представили предложения по совершенствованию проекта концепции.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК