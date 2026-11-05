В Алматы завершился II региональный семинар ИСЕСКО по сохранению культурного наследия

В Алматы завершился II региональный семинар, посвященный вопросам сохранения культурного наследия исламского мира. Семинар объединил представителей государственных органов и экспертов в сфере охраны культурного наследия из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В течение трех дней участники обсуждали вопросы сохранения материального и нематериального культурного наследия, подготовки номинационной документации для включения объектов в Список наследия исламского мира, а также учета и управления. Особое внимание уделили международному опыту и практическим механизмам охраны культурного наследия.

Выступая на церемонии закрытия, вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков подчеркнул важность регионального сотрудничества в вопросах сохранения и популяризации культурного наследия.

«Наши страны объединяют глубокие исторические и культурные связи, поэтому важно совместно изучать, сохранять и популяризировать это наследие. Особое значение имеет присвоение Туркестану статуса культурной столицы исламского мира в 2027 году. Это откроет новые возможности для укрепления сотрудничества с ИСЕСКО и продвижения историко-культурного наследия Казахстана», – отметил вице-министр.

В свою очередь, Генеральный директор ИСЕСКО доктор Салим М. Аль Малик поблагодарил Казахстан за организацию семинара и подтвердил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия. По итогам мероприятия участникам вручили сертификаты.

Отметим, первый региональный семинар состоялся в Баку. Проведение второго семинара в Алматы способствовало укреплению профессиональных связей и обмену опытом между странами региона.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК