В Алматы обсудили творческое наследие художника Байтурсына Омирбекова

В Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова состоялся круглый стол, посвященный 80-летию со дня рождения заслуженного деятеля Казахстана, художника-графика, профессора Байтурсына Омирбекова.

В мероприятии приняли участие родные и близкие художника, его коллеги и ученики. Участники обсудили творческий путь Байтурсына Омирбекова, его вклад в развитие отечественного изобразительного искусства и педагогическую деятельность.

В рамках мероприятия также открылась выставка «Өмір өрнектері», посвященная творческому наследию художника.

Байтурсын Омирбеков внес значительный вклад в развитие изобразительного искусства Казахстана. Его творчество получило международное признание. Он также являлся почетным зарубежным членом Российской академии художеств.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК